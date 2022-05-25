В школах города прозвучал последний звонок

Для 11-классников это важное и немного грустное время расставания со школой, новый, уже взрослый этап жизни, поэтому напутствия и пожелания удачи, успехов во всех начинаниях, здоровья и всего наилучшего были приняты с особой благодарностью.

От лица депутатского корпуса заместитель председателя Норильского горсовета, член фракции «Единая Россия» Виктор Цюпко поздравил выпускников средней школы № 1:

«Позвольте пожелать вам, будущие выпускники, лёгких экзаменов, поступления в вуз мечты, получения качественного высшего образования, чтобы в дальнейшем вы прославили свою школу, родной город, Россию вне зависимости от того, где вы будете жить».

Впереди у выпускников серьёзные испытания, принятие ответственных решений в выборе профессии, которые определят их дальнейшую судьбу. Мероприятие традиционно завершилось торжественным вальсом и последним звонком.