В школах Красноярского края введут трудовое воспитание

Алексей Додатко отметил, что такое решение - возвращение к правильным традициям. Госдума приняла в третьем чтении проект закона, предусматривающий обязанность школьников трудиться в учебных заведениях, например, сажать деревья, убирать помещения, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы. Согласия родителей для этого не требуется, однако будут учитываться возрастные и психофизические особенности детей. По словам авторов проекта, цель закона – формирование уже в школе чувства личной причастности к делу и ответственности за его результат.

Председатель краевого Законодательного собрания Алексей Додатко поддержал инициативу. «Наконец-то отменен ненужный запрет. Мы в детстве дежурили в классах, помогали наводить порядок возле школы, и это было абсолютно нормально. А потом это вдруг стало какой-то «эксплуатацией детского труда». Возвращаемся к правильным традициям, можно только приветствовать такое решение», - считает парламентарий.

Одобренный Госдумой законопроект рассмотрит Совет Федерации.