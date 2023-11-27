В школах Норильска прошли «Уроки о важном» с Ириной Субочевой

Она убеждена, что несмотря на кажущуюся сложность, эта тема доступна каждому — достаточно лишь внимательно читать строки главного документа страны:

- Я считаю, очень важно объяснить ребятам, что такое Конституция, почему и как её нужно изучать. Это не свод правил, которые требуется выучить наизусть, разве что вы не готовитесь стать юристом. Эти знания пригодятся в жизни, ведь мы живём в правовом обществе, являемся гражданами своей страны. Именно на основе Конституции построены остальные законы и нормативные акты. Об этом с ребятами и говорим. Они должны знать, что у граждан России есть не только права, но и обязанности и не путать одно с другим. Так что чем раньше они станут грамотными в правовом поле, тем легче им будет в дальнейшем выстраивать свой жизненный путь.

Она отмечает, что подобные уроки строятся в формате диалога, это позволяет пробудить лояльность подрастающего поколения к темам и наставникам:

- Считаю, нужно встречаться с ребятами как можно чаще, чтобы сокращать дистанцию между нами, чтобы они были готовы задавать вопросы. Важно, чтобы у нас получался диалог, я стремлюсь к этому.

Ирина Субочева добавляет, что пока к формату диалога больше готовы оказались школьники средней параллели — семиклассники. Это связано с психофизическими особенностями возраста:

- Ребята выдвигают версии, обсуждают. А вот более старшие школьники реагируют настороженнее. В любом случае нет ребят, оставшихся равнодушными к теме. Я буду рада, если после наших уроков однажды они возьмут в руки Конституцию, чтобы уже самостоятельно ознакомиться с её положениями.

На уроках школьники спрашивали и о работе депутата Заксобрания, а она в свою очередь подняла входящие в курс РОВ темы, касающиеся нашего города и региона:

- Мы поговорили о присвоении Норильску звания города трудовой доблести, о важности сохранения объектов исторического и культурного наследия. Ребята поинтересовались конкретными норильскими объектами, имеющими этот статус. О необходимости знания истории мы тоже говорили через призму Конституции, ведь сохранять память — это тоже обязанность каждого гражданина.

Дарья Бычкова, ученица 10 класса школы № 6, уверена, что знание основ Конституции, как минимум, делает кругозор школьников шире, а, как максимум, готовит их ко взрослой жизни:

- Это документ позволяет понимать, что можно, а что — нельзя. Признаюсь, поначалу тема показалась недостаточно интересной, но со временем я поняла, что она полезна и нужна. Плюс бонус — можно применить новые знания на уроках обществознания!

Оценивая в целом уроки РОВ, старшеклассница довольна методикой преподавания — видеоуроки, обсуждения. Интересна и разнообразная тематика уроков — о семье, выдающихся персоналиях страны, культурных традициях, любви к Родине.

- Нередко по итогам уроков мы с ребятами старших параллелей устраиваем деловые мини-игры. Например, недавно, разделившись на группы, презентовали лозунг идеальной семьи. Так что занятия не только несут нам новые знания, но и учат формулировать мысли, выступать на публике. Я благодарна вашим педагогам, которые готовятся к каждому разговору, подавая нам важные вещи в интересной форме, — отметила Ирина Субочева.