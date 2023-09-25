В школах Талнаха появятся полицейские классы

На встрече председатель Общественного совета при Норильском ОМВД Дмитрий Дубров рассказал об истории создании правовых классов в Красноярском крае и о роли общественников в этом процессе. Заместитель начальника местного ОМВД Андрей Щербаков в свою очередь рассказал о деятельном участии и поддержке данного направления полицией. Кроме формирования кадрового резерва для полиции, данные классы имеют и вторую важную задачу – формирование правосознания подрастающего поколения и профилактику правонарушений среди подростков.

Создатели правового класса в школе № 14 Центрального района Юрий Похабов, Лариса Мизина и Дмитрий Дубров поделились информацией об особенностях и нормативных документах при формировании полицейских классов. Общественники Талнаха Владимир Кудрицкий и Игорь Соловиенко обязуются организовать систематическую поддержку при формировании и функционировании полицейских классов в своём районе.

Представители школы № 30 задали интересующие их вопросы и обменялись контактами со всеми участниками. Следующая встреча намечена в школе № 14 для изучения имеющегося опыта. Также руководство школы будет вести работу по формированию правовых классов и реализации данного проекта. Из сотрудников определили контактное лицо – начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 полковника полиции Евгению Медяник.