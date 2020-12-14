В школе № 1 прошёл классный час, посвящённый Дню борьбы с коррупцией

10 декабря ко Дню борьбы с коррупцией для двух классов Средней школы № 1 с углублённым изучением физики и математики им. А. П. Завенягина провели классные часы на тему: «Подросток и закон». Данные мероприятия проводятся с целью формирования представления у учащихся о том, что такое коррупция, ознакомления с причинами её возникновения, а также для того, чтобы помочь сформировать собственное мнение и позицию по отношению к этому вопросу.

Занятие проходило в игровой форме. Школьники узнали, что такое права, обязанности, ответственность. Также они научились различать виды правонарушений, видеть разницу между преступлениями и поступками. А в спорных ситуациях находили пути решения.