В школе № 17 открылся уголок Героя Советского Союза Василия Иннокентьевича Давыдова

Известно, что он командовал первым стрелковым батальоном 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии третьей ударной армии первого Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина. В ночь с 28 на 29 апреля 1945 года батальон Давыдова захватил здание Министерства внутренних дел нацисткой Германии. 30 апреля 1945 года Василий Иннокентьевич участвовал в штурме Рейхстага и водружении на нём красного знамени. Умер 13 июня 1968 года. Был похоронен на старом кладбище Норильска, но в день 30-летия победы вместе с Героями Советского Союза Дмитрием Ковальчуком и Семёном Уганиным перезахоронен на новом кладбище в районе станции Голиково.

В прошлом году в школе № 17 открылась «Парта Героя». На уроках учителя рассказывают о его судьбе и подвигах. Совместно дети и взрослые работают над исследовательским проектом «Связь поколений». Коллектив образовательного учреждения выступил с инициативой о присвоении школе имени Героя Советского Союза Василия Давыдова.