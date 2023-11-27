В школе № 28 организовали производство маскировочных нашлемников для норильчан — участников СВО

Идея привлечь школьников к такому полезному делу возникла у преподавателей образовательного учреждения благодаря волонтёрскому движению Норильской епархии.

- Всё началось, когда одна из родительниц наших учеников рассказала, что в храме плетут маскировочные сети, и предложила нам присоединиться к волонтёрскому движению. Но в школе нет площадей, где можно было бы организовать такое габаритное производство. Выяснилось, что нашим бойцам на передовой также требуются маскировочные нашлемники, а для их изготовления много места не требуется, размер рамки для плетения — 50х50 сантиметров, — рассказывает Виктория Осокина, учитель технологии школы № 28.

Начинать было тяжело: руки и желание есть, но где взять специальную ткань, сетку для основы? Да и сам процесс был незнаком. Для начала преподаватель сама обучилась производству маскировочных изделий. К счастью, среди волонтёров при церкви имеются настоящие мастера этого дела. Затем Виктория стала учить школьников плести нашлемники.

- Для изготовления изделий используется рыбацкая сеть. Изделие из лески или капрона не подходит, оно отбрасывает блики. На основу нужно навязать специальные ленточки правильного цвета и в определённом количестве. Это только кажется, что всё просто. Здесь даже узелки особые применяются, чтобы ленты не мялись и не сворачивались. Во время обучения мы использовали материалы, которые ребята приносили из дома. А когда дети набили руку, мы обратились к родителям с предложением собрать средства на приобретение спанбонда — это очень лёгкий полимерный материал. Нашлемник не должен весить более 250 граммов, иначе его будет тяжело носить. Получив материал, мы приступили к работе. А вскоре у нас появились спонсоры — два предприятия оказали нам финансовую поддержку. Сейчас работа поставлена на поток и всё систематизировано. Мы изготавливаем нашлемники четырёх типов — для каждого времени года свой цвет, рисунок и свои обязательные элементы. Во время недавней поездки члены «Боевого братства» вместе с гуманитарным грузом доставили бойцам наши нашлемники для осени. Это здесь уже зима и снег, а там сейчас как раз требуется осенняя маскировка. В такую, помимо лент, вплетается огромное количество волокон мешковины, которые создают эффект сухой травы. Очень кропотливая работа, — делится Виктория Осокина.

С недавней поставкой гумпомощи в район СВО отправилось 108 маскировочных нашлемников от 28–й школы. Наши бойцы передали ребятам слова искренней благодарности. Как поясняют участники специальной военной операции, блики на каске очень заметны с дрона. И такая, казалось бы, простая вещь, как сетка с лентами, способна спасти человеку жизнь. Ученики 28–й школы это прекрасно понимают, поэтому в свободное от учёбы и дополнительных занятий время, вместо просмотра мультфильмов и игр, они трудятся для своих.

- Когда узнала, что в моей школе собираются плести маскировку, сразу вызвалась добровольцем. Потому что хочу хоть как–то помочь нашим бойцам. Я очень внимательно слежу за событиями в зоне СВО, — рассказывает Эвилина Матвиенко, ученица 8–класса. — Мы обычно плетём в паре, на производство одного нашлемника уходит примерно час–полтора. Мы всей командой работаем каждый день после уроков.

- Вообще, плести маскировку несложно. Хотя, на осваивание техники ушло довольно много времени — там применяются непростые узелки, — делится Имсаф Илдыбаев, ученик 6–го класса. — Я прихожу сюда и в выходные. Да и на каникулах времени было достаточно, чтобы побольше сделать. Мультики и игры никуда не денутся, это дело важнее.

Основной костяк группы, занимающейся производством нашлемников, — восемь человек, но к ней периодически присоединяются и другие желающие. В процессе участвуют и родители учеников–активистов — они часто берут на себя нарезку лент из спанбонда. Это тоже огромный труд. Сейчас от наших ребят с передовой поступил запрос на зимнюю маскировку, и в 28–й школе уже приступили к созданию бело–серых нашлемников. Хочется верить, что весеннюю экипировку школьникам плести не придётся.