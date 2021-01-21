В школе № 39 в Талнахе начались работы по восстановлению здания после залития

В управлении общего и дошкольного образования Норильска актуализировали данные по талнахской школе № 39, где осенью обнаружились протечки кровли. Сейчас в школе идёт поэтапное восстановление здания после залития. Подрядчик охладил чердачные помещения, чтобы исключить подтаивание снега. Из резервного фонда уже выделены деньги на косметический ремонт, впереди – конкурсные процедуры, которые должны провести специалисты УКРиС.

- Но, учитывая требования СанПиН, думаю, ремонт будет длительным, поскольку проводить его в присутствии детей нельзя, так что строителям придётся выходить вечером или в выходные дни, - резюмировал Андрей Колин, начальник управления.

Напомним, в конце ноября в школе № 39 через повреждённую крышу и тёплый чердак полилась вода от тающих осадков. Залило кабинеты, рекреации, библиотеку, столовую, спортзал и другие помещения вплоть до первого этажа. Учебный процесс приостановили, детей перевели в другие школы. По поручению исполняющего полномочия главы города Николая Тимофеева подрядчик срочно приступил к восстановительным работам.