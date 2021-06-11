В школе краеведа начался полевой сезон

Группа стартовала с Нулевого пикета и прошла далее по Старому городу до Октябрьской площади. Шествие проходило в экстремальных условиях норильского лета. Снег, ветер и дождь испытывали участников похода на прочность, но желание больше узнать об истории города, ставшего родным, оказалось сильнее капризов погоды.

Вёл экскурсию гуру краеведения и педагог школы краеведа Станислав Стрючков. Больше чем за два часа учащиеся школы узнали о том, что пережил Норильск в первой половине ХХ века, откуда взялся аварийный посёлок и почему он так назывался, как и из чего строились первые дома, как развивалось производство и многое другое. Каждая точка маршрута – это отдельная веха в истории города, в которую вплелись судьбы отдельных людей.

Следующий маршрут школы краеведа состоится уже в это воскресенье, 13 июня, и будет посвящён Оганеру. На сей раз это будет не привычный экскурсионный поход, а диалог, в ходе которого его участники смогут задать любые вопросы о жилом образовании.