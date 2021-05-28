В «Школе краеведа» прошла заключительная лекция, и начались работы в городском архиве

Напомним, «Школа краеведа» - проект, который за шесть лет своего существования четырежды получил поддержку Фонда президентских грантов и обрёл множество примерных и любознательных учеников среди горожан. В активе проекта - эксклюзивные лекции на основе наработок Клуба исследователей Таймыра, десятилетия изысканий в архивах страны, целый массив систематизированных данных.

Недавняя встреча со слушателями по традиции прошла в конференц-зале Публичной библиотеки. Спикером заключительной, четвёртой лекции, стала Лариса Стрючкова - известный норильский исследователь, член правления КИТ. Она рассказала о топонимике Норильской долины и об этносах Таймыра, пояснив, почему их насчитывается шесть, а не пять, как было принято считать до недавнего времени. В основу доклада легли данные, которые Лариса использует в своей кандидатской диссертации о таймырских этносах.

В Норильском городском архиве ученики «Школы краеведа» узнали о том, как устроен архив, с какого времени он существует, сколько документов в нём хранится, и что необходимо для работы с ними.