В скором времени норильские волонтёры-медики переедут в новое помещение

Обновить интерьер кабинета позволил муниципальный грант. Проект «Доврачебка», получивший поддержку конкурсной комиссии, направлен на обучение различных групп норильчан оказанию доврачебной помощи.

Размер грантовой поддержки составил 200 тысяч рублей. Этих средств достаточно для проведения ремонта, рассказала руководитель норильского отделения ВОД «Волонтёры-медики», депутат Горсовета Норильска Анастасия Савичева. Но работы решили проводить своими силами, чтобы хватило не только на ремонт.

«Рабочих рук в принципе хватает – что-то делаем сами, что-то помогают неравнодушные общественники. К примеру, ребята из «Арт-подвала» пообещали расписать нам одну из стен граффити с символикой нашей организации. Кроме того, на грантовые средства мы сможем частично обновить мебель – приобретём новые столы и стулья. Для нас крайне важно, чтобы у волонтёров-медиков появилось своё помещение, где мы сможем принимать коллективы желающих обучиться азам оказания первой помощи», - поделилась Анастасия Савичева.

Дизайн-проект также был разработан самостоятельно. Помещение будет оформлено в стиле лофт. Одну из стен покроют меловой краской и будут использовать в качестве своеобразной школьной доски для обучения слушателей курса первой помощи. Помимо окраски стен, заменят и напольное покрытие.

«Срок реализации проекта у нас до конца года, но мы рассчитываем завершить все работы намного раньше – где-то к октябрю. Представители некоммерческого сектора уже ждут, когда смогут попасть на наши мастер-классы. Так что, скорее всего, первыми нашими слушателями в новом помещении станут именно НКО», - сообщила Анастасия Савичева

Добавим, несмотря на то что у волонтёров-медиков появится своё благоустроенное помещение, общественники продолжат проведение выездных мастер-классов для желающих. Прежде всего, для жителей Талнаха и Кайеркана.

Более подробную информацию о том, как стать участником мастер-класса по оказанию первой помощи, можно получить по телефону +7 913 508-59-29.