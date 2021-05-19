В скором времени в Норильске будет запущена новая рекрутинговая платформа

Разработчиком платформы является Норильский государственный индустриальный институт, это один из ключевых проектов стратегии развития НГИИ. Проект рекрутинговой платформы является резидентом «Сколково» и КРИТБИ, а также грантополучателем Фонда содействия инновациям.

Платформа направлена на информирование соискателей о доступных вакансиях, практиках и стажировках, помогает решить актуальные для молодёжи проблемы при поиске работы. Среди них - отсутствие прозрачных профессиональных требований к выпускникам при трудоустройстве или высокий конкурс на вакантные рабочие места.

Для работодателя платформа также будет удобна, так как она позволит экономить финансовые и временные затраты при привлечении молодых специалистов, автоматизировать рекрутинг, а главное - даёт возможность оценить подготовку каждого потенциального сотрудника в динамике.

«Элементы платформы - это социальная сеть для студентов, выпускников, молодых специалистов и работодателей, отбор вакансий и резюме, цифровые проектные офисы на базе образовательных учреждений и - уникальная часть нашего проекта - доступ к цифровому профилю компетенций соискателя, в котором сосредоточено всё, что студент успел сделать: любой доклад, участие в конференции, курсовые, диплом - всё это можно проанализировать в системе, - пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой информационных технологий НГИИ Михаил Петухов. - Интеграция с вузами - это то, чего до нас никто не делал».

На сегодняшний день продукт готов на 100%. Присутствовавшие на презентации представители норильских организаций и учреждений оценили перспективы проекта HowToWork и выразили желание скорее опробовать рекрутинговую платформу в деле.