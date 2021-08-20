В сквере Музея Норильска пройдёт субботник «Музейный эковолонтёр»

Музей Норильска поддержал инициативу и предложил серию музейных активностей для горожан. Ознакомиться с ними можно на партнёрском ресурсе - в мобильном мини-приложении социальной сети «ВКонтакте». Они будут опубликованы в виде заданий, за которые участники смогут получить баллы от Музея Норильска, а потом обменять их на призы от музея и партнёров.

Среди призов - промокоды на бесплатное использование различных онлайн-сервисов, образовательные программы, стажировки и путешествия.

Этим летом многие норильчане стали музейными фолловерами. Они подписывались на все доступные аккаунты музея в социальных сетях, чтобы первыми быть в курсе музейных новостей, событий, вернисажей. Они посещали «Музейные променады», изучали экспозиции и выставки музейного комплекса. Также горожане могли попробовать себя в роли музейного эковолонтёра: вместе с друзьями провести субботник в музейном сквере в историческом центре города - уютном и популярном месте отдыха горожан, а ещё самом зелёном и живом месте обитания птиц.

Музей Норильска регулярно проводит субботники и призывает бережно относиться к экосистеме сквера, поддерживать в нём чистоту и порядок. Особенно это касается любителей собак. Этим летом музейный сквер стал ещё популярнее, ведь расположенный на его территории дом-музей «Первый дом Норильска» празднует свой столетний «Юбилеям юбилей».

Субботник начнётся с беседы с научным сотрудником музея о птицах, обитающих в сквере, их правильной подкормке и потребности в экокормушках во время зимы. В качестве бонуса за участие в акции научные сотрудники пригласят волонтёров на специальную интерактивную экскурсию в «Первый дом Норильска». За горячим чаем с вареньем из северных ягод участники экскурсии узнают о быте первых экспедиций 1920-х годов, увидят подлинные предметы из личного фонда Николая Урванцева, вместе прочитают воспоминания из дневников путешественников. Попробуют себя в добыче настоящей медно-никелевой руды на «заполярном прииске» и в работе на «лесопилке».

Напоминаем, на территории норильских музеев действуют масочный режим и социальная дистанция.