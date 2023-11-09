В следующем году может увеличиться госпошлина за выдачу загранпаспортов

Так, с 1 января 2024 года стоимость оформления заграничного паспорта может вырасти с пяти до шести тысяч рублей. Поправки об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта входят в бюджетный пакет законопроектов, одобренный парламентариями в первом чтении 26 октября. Во втором чтении весь пакет планируется рассмотреть 16 ноября, сообщают в «Коммерсанте».

Вместе с тем в правительстве предложили повысить пошлину за выдачу загранпаспорта детям до 14 лет с 2,5 тысячи рублей до трёх тысяч; за выдачу вида на жительство иностранцам — с пяти до шести тысяч рублей; за выдачу иностранцу разрешения на временное проживание в РФ — с 1600 до 1920 рублей; за регистрацию иностранца по месту жительства – с 350 до 420 рублей.

В правительстве отмечают, что повышение пошлин позволит увеличить доходную часть федерального бюджета.

В «Известиях» со ссылкой на МИД РФ сообщают, что Министерство иностранных дел ещё в сентябре предложило повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за рубежом. Предполагается повышение цены оформления обычного документа сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует 10 лет, с $80 до $90.