В следующем году на развитие образования будет выделено почти 14 млрд рублей

Большая часть средств – почти 8,7 млрд рублей – поступит из краевого бюджета. Ещё около 4,3 млрд рублей – средства местного бюджета. Из федерального бюджета Норильску на отрасль образования выделят порядка 205 млн рублей.

В разрезе подпрограмм объём финансирования распределён следующим образом:

– развитие дошкольного, общего и дополнительного образования – ~12,4 млрд рублей;

– питание учащихся – ~523 млн рублей;

– отдых и оздоровление детей и подростков – ~255 млн рублей;

– деятельность по опеке и попечительству – ~66 млн рублей.

В настоящее время на территории Большого Норильска функционирует 39 дошкольных учреждений, 36 общеобразовательных и шесть учреждений дополнительного образования детей.

Как и в текущем году, сохраняются льготы на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях для детей из многодетных и малообеспеченных семей, из семей одиноких родителей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, с сентября 2020 года по поручению президента РФ все ученики начальных школ обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом – в зависимости от того, в какую смену они учатся.

Что касается летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, то в 2024 году традиционно будут организованы городские пришкольные и выездные лагеря. За пределами Норильска по линии образования ребята смогут отдохнуть в Красноярском и Краснодарском краях (Анапа), а также в Минеральных Водах. Всего организованным отдыхом планируется охватить 2600 юных норильчан, в том числе выездным – 1280 детей и подростков.

Предложенный проект муниципальной программы «Развитие образования» на 2024 год депутаты согласовали, рекомендовав учесть представленный объём финансирования при рассмотрении бюджета Норильска на ближайшей сессии городского Совета.