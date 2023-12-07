В следующем году ряд социальных выплат проиндексируют

В частности, с 2024 года предлагается увеличить размер следующих выплат:

– материальная помощь ко Дню Победы и ко Дню памяти и скорби – с 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

– материальная помощь ко Дню вывода войск из Афганистана и ко Дню памяти погибших в Северо-Кавказском регионе – с 2 до 10 тысяч рублей;

– материальная помощь на погребение – с 10 до 20 тысяч рублей;

– частичная оплата лекарственных препаратов, не предусмотренных льготным перечнем, – с 15 до 20 тысяч рублей;

– компенсация расходов на зубопротезирование – с 6 до 10 тысяч рублей;

– материальная помощь на оплату проезда к месту лечения, обследования и консультаций и обратно – с 30 до 50 тысяч рублей;

– материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – с 20 до 30 тысяч рублей.

Как пояснила и. о. директора МКУ «Управление социальной политики» Эльвира Линицкая, увеличение указанных выплат позволит сохранить социальную стабильность в семьях со сложным материальным положением.

Предложенные изменения в действующие меры соцподдержки отдельных категорий норильчан депутаты поддержали, рекомендовав принять соответствующее решение на ближайшей сессии городского Совета.