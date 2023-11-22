В следующем году в Норильск пригласят 68 дефицитных специалистов

На заседании депутатской комиссии по социальной политике парламентарии приступили к рассмотрению проектов муниципальных программ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Одной из первых обсудили программу по приглашению дефицитных специалистов. Общий объём финансирования на 2024 год составит порядка 110 млн рублей:

– около 70 млн из них будут направлены на выплату так называемых подъёмных;

– более 37,5 млн рублей – на компенсацию расходов на аренду жилых помещений;

– почти 2 млн рублей – на материальное обеспечение обучающихся по образовательным программам высшего образования (специалитета и ординатуры) на период прохождения практики в медучреждениях Норильска (выплата стипендий, оплата проезда к месту прохождения практической подготовки и обратно).

В целом же в следующем году планируется пригласить 68 специалистов, в том числе по отраслям:

– здравоохранение – 25 квот (20 врачей, 5 работников из числа среднего медицинского персонала, включая 1 специалиста с местом работы в посёлке Снежногорск);

– дошкольное и среднее образование – 29 квот, включая 1 педагога, который будет работать в посёлке Снежногорск;

– высшее образование – 2 квоты;

– среднее профессиональное образование – 3 квоты;

– культура – 7 квот, включая 1 специалиста для посёлка Снежногорск;

– спорт – 2 квоты, включая 1 инструктора, который будет работать в посёлке Снежногорск.

Как сообщалось, приглашённым специалистам выплачивается единовременная материальная помощь (подъёмные):

– 2 млн рублей – врачам, а также педагогическим работникам, среднему медперсоналу, работникам культуры и спорта, если их рабочее место будет находиться в Снежногорске;

– 700 тысяч рублей – педагогическим работникам, отнесённым к профессорско-преподавательскому составу, имеющим учёную степень кандидата (доктора) наук, проректорам государственных вузов, имеющим учёную степень кандидата (доктора) наук;

– 500 тысяч рублей – среднему медперсоналу, педагогическим работникам, в том числе специалистам вузов, не отнесённым к профессорско-преподавательскому составу; научным сотрудникам; инструкторам-методистам по адаптивной физкультуре; тренерам-преподавателям.

Что касается выплаты стипендий и возмещения расходов для студентов-медиков, которые будут проходить практику в норильских учреждениях здравоохранения, то в 2024 году их планируется привлечь в количестве 25 человек.

«Кадровый голод во всех отраслях – одна из самых злободневных тем. И как следует из доклада коллег из администрации, пока ситуация остаётся сложной. Тем не менее все планы, которые прописаны в нашей программе по привлечению дефицитных специалистов, ежегодно выполняются. Проект программы на 2024 год пока предусматривает привлечение 68 специалистов, но не исключено, что с течением времени мы оперативно скорректируем количество квот в большую сторону. Одновременно с этим мы продолжаем работать над сохранением на территории уже работающих специалистов ключевых отраслей», - отметила председатель комиссии горсовета по социальной политике Лариса Непляхович.

Рассмотрев проект программы, депутаты согласовали предложенный объём финансирования, рекомендовав учесть его при рассмотрении бюджета Норильска на 2024-2026 годы.