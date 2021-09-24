В следующем году в Пенсионный фонд передадут 17 мер поддержки

Как пишут «Известия», в список таких мер войдут госпособия для неработающих женщин и жён военнослужащих, воспитывающих детей, выплаты компенсации по ОСАГО инвалидам и прочее.

«В каждом субъекте Федерации есть территориальные отделения Пенсионного фонда. Это позволит обеспечить как дистанционное, так и личное обращение за выплатами. Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на единый портал госуслуг, но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях - и беззаявительное назначение таких мер поддержки», - рассказал Александр Скляр, замминистра труда и соцзащиты РФ.

Уже сегодня Пенсионный фонд как оператор выплат осуществляет назначение различных мер социальной поддержки - пенсии, ежемесячные выплаты и так далее. Некоторые из них можно оформить в беззаявительном порядке, например, материнский капитал, либо только по заявлению без лишних справок, как, например, новую меру поддержки семей с детьми.