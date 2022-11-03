В следующем году волонтёрским организациям Красноярья помогут в оплате услуг ЖКХ

Депутаты на комитете по госустройству, законодательству и развитию местного самоуправления рассмотрели проект бюджета региона на 2023-2025 годы. В ведении комитета находится госпрограмма «Содействие развитию гражданского общества», ее финансирование на следующий год составит 1 млрд 338 млн рублей. В 2023 году в крае должно появиться еще 25 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые создадут не менее 50 проектов. На конкурсной основе НКО будут предоставляться ежегодные субсидии в 10 млн рублей на финансирование расходов на оказание инновационных услуг в соцсфере. Для волонтеров также организуют экспертные круглые столы, конкурсы, методическую помощь. В программе предусмотрены и 2 новые меры поддержки НКО.

Первый вице-спикер, председатель профильного комитета Сергей Попов напомнил: депутаты летом обсуждали с волонтерами и муниципалитетами помощь социально ориентированным НКО. Речь, в том числе, шла о льготах на оплату коммунальных платежей. Парламентарии при работе над бюджетом настояли на предоставлении «Краевому центру поддержки и развития общественных инициатив» 9 млн рублей на оплату ЖКХ. Планируется, что в 2023 году субсидией смогут воспользоваться не менее 50 НКО. Также предусмотрено и предоставление социально ориентированным НКО кредитов на льготной основе.