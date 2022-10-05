В следующем году выплаты по больничному будут увеличены

Как сообщают в Минтруда РФ, максимальная выплата по больничному составит в 2023 году 83 204 рубля в месяц для граждан со страховым стажем восемь и более лет, 66 564 рубля в месяц при стаже от пяти до восьми лет и 49 923 рубля в месяц при стаже до пяти лет. Максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 83 204 рубля в месяц, таким образом выплата за отпуск по беременности и родам при нормальном течении беременности (отпуск в 140 дней) составит 383 179 рублей.

«Размер выплаты по больничному определяют исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, который учитывается в сумме, не превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов. В зависимости от стажа работнику начисляются от 60% до 100% среднего заработка», - пояснили в министерстве.

Внедрение в 2023 году единого тарифа страховых взносов охватит социальным страхованием граждан, работающих по гражданско-правовым договорам. Исполнители по договорам гражданско-правового характера, у которых в 2022 году была работа по трудовому договору и за которых были перечислены взносы в ФСС в сумме не менее 4833,72 рублей, смогут получать пособия уже с начала 2023 года.