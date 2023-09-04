В Социальном фонде России рассказали о том, как оплачивается больничный

В СФР отметили, что пособие назначается и выплачивается в течение 10 рабочих дней со дня представления документов работодателю. Передать сведения в фонд необходимо в течение трёх рабочих дней.

Сумма больничных выплат зависит от заработка работника за два предыдущих года и стажа.

«В средний заработок включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы. При стаже менее 5 лет оплачивается 60% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более 8 лет», — пояснила управляющий региональным отделением Елена Лапко.

Жители края могут выбрать способ получения больничного: через банк — на карту или счёт, либо через почту. Работнику нужно своевременно извещать работодателя в случае изменения банковских реквизитов.