В соцсетях норильчане сообщают о появлении медведя в районе турбазы «Жарки»

Однако это не означает, что стоит рисковать здоровьем и жизнью и пытаться сделать фото с медведем. Кроме того, специалисты утверждают, что одна из причин, по которым дикие животные выходят к людям, – это возможность добыть лёгкую еду – мусорные контейнеры, свалки с пищевыми отходами, стоящие на окраинах городов и поселков. В интернете можно найти массу снимков, на которых видно, как медведи роются в баках, добывая пищевые отходы. Прикармливать медведя нельзя, так как в будущем он это место будет воспринимать как свою пищевую базу и защищать его от любых посягательств извне.

Управление ГО и ЧС г. Норильска предупреждает: «В связи с наступлением летнего периода на территории муниципального образования город Норильск, в районах, прилегающих к тундровой зоне, участились случаи появления опасных диких животных. 05.06.2021 в районе турбазы «Жарки» наблюдалось появление медведя. В целях предотвращения несчастных случаев будьте внимательны при выходе в тундру».