В Совете Федерации представили итоги научной экспедиции на Таймыр, состоявшейся в прошлом году

Как отметил на презентации Артур Чилингаров, подобные исследования необходимы для бережного освоения территорий Арктической зоны. Экспедиция включала в себя лабораторные работы и полевые исследования. В ней приняли участие более 70 человек из десяти научных институтов. Они были разбиты на отряды по специализации научных интересов - гидрологические, ландшафтно-геоморфологические, зоологические, ботанические, химико-аналитические, почвенные, картографо-геоинформационные и так далее. По словам руководителя экспедиции, кандидата географических наук Федора Романенко, главной её целью было получение актуальной, полной, достоверной, базирующейся на комплексных экспедиционных исследованиях информации о существующем состоянии и загрязнении компонентов экосистемы и части водосборного бассейна реки Пясины, подверженной воздействию разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3, в объёме, позволяющем выполнить объективную оценку последствий аварии (в том числе долгосрочных) для биогеоценоза Норило-Пясинской водной системы.

Итоги исследований позволяют учёным оценивать состояние экосистемы Норильского промышленного района и частично территории полуострова Таймыр как удовлетворительное. «Загрязнения ихтиофауны озера Пясино и верхнего течения реки Пясины обнаружено не было. Выявлено остаточное загрязнение нефтепродуктами долины Надеждинского ручья и реки Далдыкан», — сообщил Георгий Кажукало (Московский государственный университета им. М. В. Ломоносова). Доктор химических наук Ефим Бродский, заведующий лаборатории аналитической экотоксикологии Института эволюционной морфологии им. А. Н. Северцова Российской академии наук, рассказал о том, что содержание нефтепродуктов в отдельных образцах рыб оказалось сравнительно невелико, в большинстве образцов оно составляло 0,1–0,5 мкг/г, что близко к пределу обнаружения, который определяется «химическим шумом». В образцах не было обнаружено вредных поллютантов, а в большинстве — и следов нефтепродуктов.

«С точки зрения загрязнения водных артерий наблюдаются остаточные явления в низких концентрациях, и мы будем дальше продолжать их ликвидировать. Мы понимаем свою социальную ответственность, ею продиктованы инициативы, которые мы поддерживаем. Нужно реализовывать экологические проекты, снижать нагрузку на окружающую среду, следить за качеством воздуха. И у нас очень серьезные и большие планы в этой области», — заявил старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров.