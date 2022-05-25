В Совете Федерации представили итоги научной экспедиции на Таймыр, состоявшейся в прошлом году
В Совете Федерации представили итоги научной экспедиции на Таймыр, состоявшейся в прошлом году
Экспедиция была организована Фондом полярных исследований Артура Чилингарова («Полярный фонд») при поддержке «Норникеля».
Как отметил на презентации Артур Чилингаров, подобные исследования необходимы для бережного освоения территорий Арктической зоны. Экспедиция включала в себя лабораторные работы и полевые исследования. В ней приняли участие более 70 человек из десяти научных институтов. Они были разбиты на отряды по специализации научных интересов - гидрологические, ландшафтно-геоморфологические, зоологические, ботанические, химико-аналитические, почвенные, картографо-геоинформационные и так далее. По словам руководителя экспедиции, кандидата географических наук Федора Романенко, главной её целью было получение актуальной, полной, достоверной, базирующейся на комплексных экспедиционных исследованиях информации о существующем состоянии и загрязнении компонентов экосистемы и части водосборного бассейна реки Пясины, подверженной воздействию разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3, в объёме, позволяющем выполнить объективную оценку последствий аварии (в том числе долгосрочных) для биогеоценоза Норило-Пясинской водной системы.
Итоги исследований позволяют учёным оценивать состояние экосистемы Норильского промышленного района и частично территории полуострова Таймыр как удовлетворительное. «Загрязнения ихтиофауны озера Пясино и верхнего течения реки Пясины обнаружено не было. Выявлено остаточное загрязнение нефтепродуктами долины Надеждинского ручья и реки Далдыкан», — сообщил Георгий Кажукало (Московский государственный университета им. М. В. Ломоносова). Доктор химических наук Ефим Бродский, заведующий лаборатории аналитической экотоксикологии Института эволюционной морфологии им. А. Н. Северцова Российской академии наук, рассказал о том, что содержание нефтепродуктов в отдельных образцах рыб оказалось сравнительно невелико, в большинстве образцов оно составляло 0,1–0,5 мкг/г, что близко к пределу обнаружения, который определяется «химическим шумом». В образцах не было обнаружено вредных поллютантов, а в большинстве — и следов нефтепродуктов.
«С точки зрения загрязнения водных артерий наблюдаются остаточные явления в низких концентрациях, и мы будем дальше продолжать их ликвидировать. Мы понимаем свою социальную ответственность, ею продиктованы инициативы, которые мы поддерживаем. Нужно реализовывать экологические проекты, снижать нагрузку на окружающую среду, следить за качеством воздуха. И у нас очень серьезные и большие планы в этой области», — заявил старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров.