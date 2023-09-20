23 сентября в спортхолле «Айка» пройдёт интеллектуально-интерактивная игра «7-я ценность «Норникеля»
23 сентября в спортхолле «Айка» пройдёт интеллектуально-интерактивная игра «7-я ценность «Норникеля»
В игре примут участие семьи от пяти отраслей компании. Она будет состоять из двух этапов: интерактивного и интеллектуального. В первом этапе командам предстоит пройти испытания «Диалог поколений» и «Комнаты шума». В рамках второго этапа семьи сразятся в интеллектуальной игре на темы: семья, семейные ценности, обычаи и обряды коренных народов Севера.
В течение всей игры за каждое выполненное задание династии будут получать family token.
Начало мероприятия в 11.00 на втором этаже спортхолла.
Отметим, что мероприятие пройдёт в рамках корпоративного проекта «Династии «Норникеля».