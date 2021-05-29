В спортхолле «Айка» началась работа конференции «Российская Арктика — территория спорта и туризма»

Присутствующие приступили к обсуждению актуальных для территории вопросов в области спорта и туризма, а также путей их решения. В беседе приняли участие представители спортивных учреждений и организаций девяти северных регионов России, они внесли ряд конструктивных предложений по развитию указанных направлений в Арктической зоне России.

– Спорт по определению является инструментом мирного диалога на всех уровнях, — сказал в приветственном слове Олег Матыцин. — Развивать его в Арктике сейчас — дело перспективное, учитывая готовность бизнеса всячески этому процессу содействовать. Ярким примером тому может служить строительство спортивных объектов в Норильске и на Таймыре. Государство не только приветствует инициативы на местах, но и готово помогать во всех начинаниях.

Тема государственно-частного партнёрства в области развития спорта и туризма на Севере на конференции в целом прозвучала очень чётко, и главным ориентиром в данной сфере была названа деятельность «Норникеля» на территориях присутствия компании.