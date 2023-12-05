В средней школе № 8 имени Германа Титова выступил герой России, лётчик–космонавт и космический фотограф Сергей Рязанский

Сергей Николаевич рассказал, что такое космос, как он попал в профессию, поведал о работе на МКС.

– После приёма в отряд в течение двух лет обучаешься, за это время необходимо сдать более 150 экзаменов и зачётов. Потом тебя ставят в экипаж, ты продолжаешь учиться, но уже в составе команды, — делится Сергей Николаевич.

На встрече гости узнали, что подготовка в космонавты очень сложная и интенсивная. При этом ты можешь годами готовиться, но результат не гарантирован. Никто не обещает, что именно ты полетишь в космос. И тут важно сохранять позитивный настрой.

Сергею Рязанскому повезло: он дважды слетал в космос, провёл на орбите 305 суток, четыре раза выходил в открытый космос.

– Помню, сидим мы перед первым полётом, инструктор бегает перед нами, разворачивает схемы, графики. И тут мой опытный командир поворачивается ко мне и говорит: «Сергей, запомни, всё будет не так!» Эта фраза стала девизом полёта. Всё действительно пошло не так. И всегда всё идёт не по плану, это нормально. Нужно верить в себя и работать по ситуации, — уверен Сергей Николаевич.

По его словам, работа на станции сложна ещё и потому, что выходных нет. Очень скучаешь по друзьям, семье, живому общению с другими людьми. Он добавил, что самый важный навык в современном мире — работа в команде, будь то рабочий коллектив, семья, компания друзей или группа в походе.

Сергей Рязанский всем настоятельно рекомендовал побывать на стартах ракет. Сейчас любой желающий может это сделать в качестве туриста.

– Если наблюдать со стороны, то старт ракеты — очень эмоциональное и красочное зрелище, особенно ночной. Когда сидишь в ракете, ничего не видно, плюс не очень комфортно, — делится космонавт. — Мои дети считают, что папа управляет ракетой. А на самом деле папу посадили на огромную «бочку с порохом и топливом». И вот происходит взрыв, и через 528 секунд папа оказывается в космосе. А дальше — стыковка с МКС.

Сергей Николаевич и Новый год встречал на МКС, тогда коллега из Японии подарил ему традиционный шёлковый японский веер.

– Сначала я не понял зачем мне такой подарок, но когда взрослые серьёзные мужики устроили гонки по станции на веерах — в невесомости с помощью этого предмета можно передвигаться, я понял, что это самый крутой космический подарок, — вспоминает космонавт.

В сотнях километров от Земли у героя России появилось хобби — он стал космическим фотографом. Это занятие помогает справиться со стрессом. В его архиве более 320 тысяч фотографий, несколько фотокниг, он участвовал в десятке выставок. В школе его работы были встречены искренними аплодисментами и возгласами восхищения.

Испытателю–космонавту задали вопрос: чем пахнет космос? И как его понюхать? Форточку ведь не откроешь. Оказалось, когда человек возвращается из открытого космоса, весь модуль пропитывается космическим запахом. И у всех космонавтов этот запах вызывает разные ассоциации. Для Сергея Рязанского космос пахнет металлической сваркой. Для его коллег — «тормозящим поездом» или «расплавленным металлом». В общем, запах металлический. Но один американский коллега Сергея сказал, что это запах грибного супа...

Участники мероприятия узнали много других интересных подробностей. Оказывается, к условиям невесомости человеческий организм привыкает достаточно быстро. Порой хватает одного дня. А вот к гравитации приходится приспосабливаться очень долго — сколько времени летал, столько и на восстановление потребуется. Первое желание по возвращении из космоса — помыться. Там нет душа. При этом космонавты обязаны два часа в сутки уделять занятиям спортом. Из положения выходят так — берут пакетик с махровым полотенцем, через клапан накачивают в него горячую воду, а потом распаренной тканью обтирают тело.

Школьники спросили Сергея Николаевича, о чём ещё он мечтает и хочет ли снова полететь в космос?

– О чём можно мечтать, когда ты уже слетал в космос? Одно знаю точно: каких бы успехов ты ни достиг, нельзя зазнаваться, нужно продолжать развиваться и ставить перед собой новые цели, иначе в будущем проиграешь. Тебя обгонят более энергичные соперники. В космос я бы полетел ещё раз. Но для этого нужна новая цель. Повторяться не хочется. С удовольствием бы поучаствовал в реальном проекте полёта на Луну или Марс.