В среду президент России обратился к Федеральному собранию

Президент в начале выступления подчеркнул, что его речь по большей части посвящена внутренним вопросам - здравоохранения, социальной политики, экономики.

Пандемия ещё не отступила - в связи с этим Владимир Путин поручил с 1 июля расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для населения всех возрастов. Особое внимание будет уделяться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями и болезнями органов дыхания.

Вместе с тем глава государства предложил продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% от стоимости поездки по России.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю продлить программу по меньшей мере до конца года», - пояснил Владимир Путин.

Также президент предложил расширить данную программу и в текущем году компенсировать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. А молодёжь, проявившую себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия - страна возможностей» поощрить и в период каникул также частично вернуть им средства за туристические путёвки.

А с 2022 года в стране будет внедрён принцип «социального казначейства» - это значит, что все пособия, пенсии, другие соцнадбавки и услуги можно будет оформить и оплатить в режиме «одного окна». Данная мера позволит убрать лишнюю беготню по всем инстанциям.

«Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», - добавил президент.

В целях поддержки семей с детьми с 1 июля вступает в силу новое пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. Получать её будут семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка. Средний размер пособия по стране составит 5 650 рублей в месяц.

Также будет назначена ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц.

Кроме того, в ближайшее время будет принято решение о выплате 100% больничного по уходу за детьми до семи лет включительно.

«Большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100% имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100% не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка», - пояснил Владимир Путин.

К началу учебного года родители детей школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Президент уверен, что это будет неплохим подспорьем в подготовке ребёнка к школе. Деньги начнут поступать в середине августа этого года.