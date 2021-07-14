В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»

На открытии центра Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике», отметила, что идея его создания появилась после корпоративных диалогов, во время которых от работников неоднократно звучало пожелание сделать максимально доступной для них всю информацию, касающуюся деятельности компании. В том числе о предоставляемых ею гарантиях и социальных льготах, уровне зарплаты и открытых вакансиях.

- В центр подбора персонала «Норникеля» может обратиться за консультацией любой горожанин. Причем без всякой предварительной записи, а просто прогуливаясь по торговому центру, - пояснила Анастасия Перфильева.

Здесь можно оставить свою анкету, подать документы на трудоустройство, а после прохождения всех корпоративных процедур - подписать трудовой договор.

На демонстрационных стендах центра размещена информация о ценностях компании, чтобы люди, обращающиеся сюда с целью трудоустройства, понимали, чего ждут от них и готовы ли они соответствовать этим требованиям. Представлены и сведения о том, сколько средств «Норникель» инвестирует в спецодежду и охрану труда.

- Приоритет номер один для нашей компании - это безопасность и люди, - подчеркнула Перфильева.

Кроме того, в центре можно будет узнать о новых проектах «Норникеля».

- Сейчас на очереди «Серная программа». Потом у нас планируется рассказ о цифровых рудниках, об инновационных методах работы, которые внедряются в Норильском дивизионе. Чтоб соискатели понимали, куда движется компания, и могли определиться, где им будет интереснее работать, - сообщила спикер.

В Норильском дивизионе сейчас порядка двух тысяч открытых вакансий. Потому что компания реализует масштабные инвестиционные проекты, и на металлургических переделах, где внедряются инновационные технологии, и на так называемых безлюдных рудниках.

Особенно востребованы в Норильске следующие специальности: в минерально-сырьевом комплексе - горнорабочие, машинисты ПДМ, водители погрузчика, на металлургическом производстве - разливщики и плавильщики. Большой пул вакансий ремонтного персонала: слесари, электрослесари, электромонтеры.

Вакансии самые разные, где требуются как специалисты с высшим образованием, так и рабочие кадры с опытом работы и без него. В центре подбора персонала сориентируют и студентов, заинтересованных в практике на предприятиях компании.

Как отметила Маргарита Казакова, руководитель направления центра кадрового сопровождения ЗФ «Норникеля», соискатели могут получить консультацию и по телефону.

- Но мы предпочитаем, чтобы кандидаты приходили к нам, так мы можем познакомиться с ними лично, посодействовать собрать полный пакет документов, - добавила она.

Центр работает ежедневно до 22.00. Приём ведут два специалиста. Каждый может принять за смену порядка 60-65 человек. Для посетителей предусмотрено шесть посадочных мест.

Это первый подобный центр на территории присутствия компании. Если он будет востребован у жителей Норильска, возможно, откроют ещё один в другом регионе, где есть предприятия «Норникеля».