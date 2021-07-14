МАУ ИЦ «Норильские новости»

В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»

В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»

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В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»

Здесь горожане смогут получить всю информацию о компании, её приоритетах и проектах, узнать об имеющихся вакансиях и подать документы на трудоустройство. Предусмотрено тут и выставочное пространство, где сейчас представлены образцы спецодежды, закупаемые «Норникелем» для своих сотрудников.

В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»В СРК «Арена» открылся центр подбора персонала «Норникеля»

На открытии центра Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике», отметила, что идея его создания появилась после корпоративных диалогов, во время которых от работников неоднократно звучало пожелание сделать максимально доступной для них всю информацию, касающуюся деятельности компании. В том числе о предоставляемых ею гарантиях и социальных льготах, уровне зарплаты и открытых вакансиях.

- В центр подбора персонала «Норникеля» может обратиться за консультацией любой горожанин. Причем без всякой предварительной записи, а просто прогуливаясь по торговому центру, - пояснила Анастасия Перфильева.

Здесь можно оставить свою анкету, подать документы на трудоустройство, а после прохождения всех корпоративных процедур - подписать трудовой договор.

На демонстрационных стендах центра размещена информация о ценностях компании, чтобы люди, обращающиеся сюда с целью трудоустройства, понимали, чего ждут от них и готовы ли они соответствовать этим требованиям. Представлены и сведения о том, сколько средств «Норникель» инвестирует в спецодежду и охрану труда.

- Приоритет номер один для нашей компании - это безопасность и люди, - подчеркнула Перфильева.

Кроме того, в центре можно будет узнать о новых проектах «Норникеля».

- Сейчас на очереди «Серная программа». Потом у нас планируется рассказ о цифровых рудниках, об инновационных методах работы, которые внедряются в Норильском дивизионе. Чтоб соискатели понимали, куда движется компания, и могли определиться, где им будет интереснее работать, - сообщила спикер.

В Норильском дивизионе сейчас порядка двух тысяч открытых вакансий. Потому что компания реализует масштабные инвестиционные проекты, и на металлургических переделах, где внедряются инновационные технологии, и на так называемых безлюдных рудниках.

Особенно востребованы в Норильске следующие специальности: в минерально-сырьевом комплексе - горнорабочие, машинисты ПДМ, водители погрузчика, на металлургическом производстве - разливщики и плавильщики. Большой пул вакансий ремонтного персонала: слесари, электрослесари, электромонтеры.

Вакансии самые разные, где требуются как специалисты с высшим образованием, так и рабочие кадры с опытом работы и без него. В центре подбора персонала сориентируют и студентов, заинтересованных в практике на предприятиях компании.

Как отметила Маргарита Казакова, руководитель направления центра кадрового сопровождения ЗФ «Норникеля», соискатели могут получить консультацию и по телефону.

- Но мы предпочитаем, чтобы кандидаты приходили к нам, так мы можем познакомиться с ними лично, посодействовать собрать полный пакет документов, - добавила она.

Центр работает ежедневно до 22.00. Приём ведут два специалиста. Каждый может принять за смену порядка 60-65 человек. Для посетителей предусмотрено шесть посадочных мест.

Это первый подобный центр на территории присутствия компании. Если он будет востребован у жителей Норильска, возможно, откроют ещё один в другом регионе, где есть предприятия «Норникеля».

Фото Ирина Яринская
14 июля в 10:20 6220
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