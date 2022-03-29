В столице региона обсудили проблемы в транспортной отрасли края и способы их решения

В заседании участвовали представители органов исполнительной власти края, деловых объединений и компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом.

Заместитель генерального директора по авиационной коммерции международного аэропорта Красноярск Сергей Крупенников рассказал о текущей ситуации с авиаперевозками. Эту сферу в большей степени затронуло введение санкций. Количество перелётов в аэропорту краевого центра также сократилось. Однако большинство мер поддержки для этого вида транспорта готовится на федеральном уровне – правительство России каждую неделю вносит изменения в законодательные акты. Вице-премьер краевого правительства, в свою очередь, поручил подготовить предложение для федеральных органов власти по снижению размера арендной платы за пользование плоскостными сооружениями аэропортов на территории края. Это позволит существенно снизить финансовую нагрузку.

Малую авиацию, по словам гендиректора АО «КрасАвиа» Андрея Егорова, геополитическая ситуация практически не затронула. Парк воздушных судов компании зарегистрирован в РФ, а большинство рейсов выполняется внутри региона. Кроме того, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» КрасАвиа удалось значительно снизить издержки и оптимизировать процессы внутри компании. «Летнее расписание мы выполним в полном объёме. Жителям наших северных городов и посёлков не о чем волноваться – потерь перевозок не произойдёт», – заключил Андрей Егоров. Аналогичная ситуация наблюдается и в области пассажирских перевозок речным транспортом. Министр транспорта Константин Димитров отметил, что АО «ПассажирРечТранс» также выполнит летнее расписание в полном объёме. Что касается сферы пассажирских междугородних и городских автомобильных перевозок, то есть риск возникновения сложностей с импортными запчастями. Однако эта проблема переходит в разряд решаемых задач, так как на рынке есть запчасти российского производства, а также из дружественных стран.

О текущей ситуации в сфере железнодорожного транспорта и мультимодальных перевозок рассказал начальник Красноярского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Александр Кожанов. Как и в случае с «большой авиацией», для этого вида транспорта меры поддержки разработаются на федеральном уровне. В сфере пригородного железнодорожного сообщения рисков на сегодня нет. «Очевидно, что на этой отрасли лежит огромная социальная ответственность. Тем более что впереди отпускной сезон, и мы должны обеспечить людям беспроблемное транспортное сообщение», – заключил Сергей Верещагин.