В столице Таймыра при поддержке «Норникеля» открылся визит-центр «Тыяха»

Внутри сферического помещения воссоздана атмосфера тундры - с мягким ковром из настоящего ягеля, нартами, шкурами оленей, видами национальных жилищ одного из таймырских этносов – ненцев: балком и чумом. Именно в таких домах оленеводы живут зимой в тундре.

Название визит-центра - «Тыяха» - переводится как «оленья река». Проект реализован семейно-родовой общиной «Ханавэй», входящей в Координационный совет ЗФ по реализации программы «Норникеля» по поддержке коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Ранее в 40 километрах от Дудинки община организовала этностойбище «Тыяха», где туристы могут увидеть настоящее кочевье оленеводов. Теперь проект стал ближе к горожанам.

В задачи визит-центра входит сохранение культуры коренных народов и приобщение к ней местных жителей и гостей города, а также просветительская работа с учащимися общеобразовательных учреждений. В скором времени продолжением проекта станет открытие большого этнопарка неподалёку от Дудинки. Туда смогут добраться все желающие оценить богатство культуры, национальный колорит и гостеприимство Таймыра, посмотреть на оленей, чумы, попробовать национальные угощения. Там же организуют экологическую тропу вокруг живописного озера, где горожане смогут прогуляться и насладиться северной природой. В планах также открытие центра пантотерапии.

- Всё это - одна большая история, которая стала возможна благодаря коллаборации общественности города, администрации и компании «Норникель». Общая сумма, выделенная на реализацию проекта, составила порядка 9 млн рублей. Мы планируем развивать его с помощью «Норникеля» и дальше. Для подключения к электричеству загородной турбазы будет приобретена трансформаторная подстанция. Для того чтобы комплекс можно было посещать круглый год, установим всесезонный санитарный модуль. Так что визит-центром дело не ограничивается, - рассказал помощник председателя семейно-родовой общины «Ханавэй» Алексей Вацик.

В открытии визит–центра «Тыяха» приняли участие представители администрации Таймыра, ребята из детского дома «Ромашка», студенты–оленеводы-механизаторы из Таймырского колледжа, представители «Норникеля». Гостей встречали члены общины «Ханавэй», её председатель Денис Яптунэ и хозяйка тундрового кочевья из Тухарда Любовь Силкина.

В планах у общины, насчитывающей 30 человек, превратить площадку визит–центра в экопарк. Его гостей собираются удивлять уникальными национальными обрядами. Для молодожёнов по договоренности с ЗАГСом Дудинки намерены проводить традиционные ненецкие свадьбы. Рядом с визит-центром откроют этнокафе, где будут подавать самый северный кофе с добавлением голубики и морошки. Обустроят игровую площадку, чтобы взрослые, пока дети играют, могли, не торопясь, ознакомиться с жизнью, бытом, традициями и культурой коренных жителей Таймыра.

- Благодаря таким совместным проектам и новым пространствам, столица Таймыра становится все лучше. В визит-центр будут приходить и жители Дудинки, и её гости, проникать в культуру коренных народов через мастер-классы, участие в концертах, фестивалях. Хорошей творческой жизни этому этностойбищу, этой площадке, всем нам! - пожелала на открытии визит-центра «Тыяха» заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

От лица компании «Норникель» на открытии визит-центра выступила руководитель направления по работе с КМНС Заполярного филиала Анфиса Никифорова:

— «Норникель» готов поддерживать яркие и самобытные проекты таймырцев. В 2021 году в Заполярном филиале для реализации пятилетней программы поддержки КМНС был создан Координационный совет общин. Сейчас в него входят уже более 50 общин. В ближайшее время на Таймыре при поддержке компании воплотят в жизнь немало инициатив. Так, уже 24 сентября совместно с общиной «Урулар» мы откроем этническое стойбище. Дальше очередь за этнопарком «Тыяха, - поделилась Анфиса Никифорова.