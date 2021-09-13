В столице Таймыра прошла торжественная церемония принятия школьников в ряды Юнармии

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по инициативе Президента России Владимира Путина при поддержке Министерства обороны РФ. Задачи движения — объединение и координация деятельности молодёжных организаций военно-патриотической направленности, развитие в молодёжной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации.

В Норильске отделение Юнармии появилось в 2017 году и на сегодняшний день в нём состоят около 450 норильчан. Администрация города уделяет большое внимание развитию движения — организует семинары и выезды в другие города, чтобы ребята могли пополнить свой багаж новыми полезными знаниями.

«Дорогие юнармейцы, от лица командования Северного флота я поздравляю вас со знаменательным событием — сегодня вы пополнили ряды Юнармии. Желаю вам удачи, успехов в учёбе и крепкого здоровья. Уверен, в будущем вы станете достойны не только высокого звания юнармейца, но и гражданина нашей великой России», — обратился к новобранцам вице-адмирал, заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев.

Разделил торжественный момент с ребятами и заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов:

«Дорогие ребята, уважаемые юнармейцы, от имени главы города Дмитрия Владимировича Карасева и от себя лично от всей души поздравляю вас со столь важным днём. Быть юнармейцем — почётно. Уже сегодня вы подаёте пример своим сверстникам в бережном отношении к Родине, нашей истории и к нашей армии. Я уверен, что Юнармия многому вас научит, даст ценные навыки и новых друзей, сделает вас более дисциплинированными и ответственными. Этот опыт поможет вам стать успешными в жизни людьми. Несите статус юнармейца с высоко поднятой головой и большой ответственностью!».

«Товарищи юнармейцы, поздравляю вас со вступлением в ряды Юнармии. Вы должны помнить, что клятва верности даётся не просто так. Она возлагает на вас большую ответственность: становиться лучше, умнее и дисциплинированнее, совершенствоваться в изучении науки. Не сомневаюсь, что многие из вас свяжут свое будущее со служением Родине. Кто-то поступит в высшие учебные заведения силовых структур. Я надеюсь, что пребывание в рядах движения позволит вам определить дальнейший жизненный путь и стать достойными гражданами страны», — напутствовал ребят начальник штаба местного отделения Юнармии Виктор Диконенко.

После принятия присяги юнармейцам вручили долгожданные береты — отличительный знак участников движения.