В России выпустят книги на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

В центре отметили, что к некоторым книгам будет выпущена их аудиоверсия.

«Работа с писателями и художниками-иллюстраторами остаётся важным направлением нашей деятельности, но центр «Арктика. Диалог культур», помимо традиционных встреч с читателями, вводит в 2023 году новую форму работы - питчинг. Это встречи молодых арктических писателей и художников с московскими издателями. На февраль 2023 года уже запланирована первая питчинг-сессия, в которой примут участие писатели с Таймыра, из Хабаровского края и Мурманской области, после чего планируется печать отобранных произведений, к некоторым из них планируется создать аудиоверсию", - сообщил руководитель Объединения культурных центров ЮЗАО Олег Корчагин.

На питчинге молодые писатели презентуют издателям свои произведения о коренных народах. По словам представителей центра, единая электронная платформа для аудиокниг на языках КМНС пока не выбрана.

Параллельно центр «Арктика. Диалог культур» займётся созданием электронного каталога «Народы Севера». Планируется, что в него войдут все книги, которые уже есть в фонде, и те, которые на данный момент собирают волонтёры по всей Арктике. В дальнейшем планируется перевод и создание аудиокниг на русском и языках КМНС.