В супермаркетах торговой сети «Подсолнух» стартовала акция «Поделись добром!»

Скоро в школу пойдут тысячи норильских девчонок и мальчишек. Среди них и ребята, проживающие в интернатах и неблагополучных семьях. Давайте все вместе сделаем так, чтобы 1 сентября и для них тоже стал днём праздничным, чтобы в их новых рюкзаках лежали новые, красивые школьные принадлежности.

Приглашаем принять участие в акции по сбору канцелярии в «Подсолнухе» и оказать благотворительную помощь малообеспеченным семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к новому учебному году.