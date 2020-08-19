МАУ ИЦ «Норильские новости»

В супермаркетах торговой сети «Подсолнух» стартовала акция «Поделись добром!»

В супермаркетах торговой сети «Подсолнух» стартовала акция «Поделись добром!»

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В супермаркетах торговой сети «Подсолнух» стартовала акция «Поделись добром!»

В супермаркетах торговой сети «Подсолнух» стартовала акция «Поделись добром!»

Скоро в школу пойдут тысячи норильских девчонок и мальчишек. Среди них и ребята, проживающие в интернатах и неблагополучных семьях. Давайте все вместе сделаем так, чтобы 1 сентября и для них тоже стал днём праздничным, чтобы в их новых рюкзаках лежали новые, красивые школьные принадлежности.

Приглашаем принять участие в акции по сбору канцелярии в «Подсолнухе» и оказать благотворительную помощь малообеспеченным семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к новому учебному году.

19 августа в 11:05 200
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