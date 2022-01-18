В свет вышел сборник очерков «Твои люди, Таймыр, — 2», рассказывающий о жизни северян

В издании собраны интервью и беседы с интересными людьми, с которыми повезло встретиться репортёру. Это ветераны войны и труда, работники культуры, образования и социальной сферы, мастера, художники, спортсмены, артисты и школьники, составляющие надежду, гордость и славу Таймыра.

«Страницы книги знакомят нас с судьбами разных жителей Таймыра, которых объединяет любовь к родной земле, своему народу. Безусловно, это сильные, харизматичные личности, благодаря которым многое делалось и делается сегодня для улучшения жизни таймырцев. Хабир Харисов через фрагменты встреч, заинтересованные доверительные беседы с героями сумел интересно показать их характеры, стремление вести за собой к развитию и процветанию территории, как бы трудно ни было. Думаю, эти поучительные истории будут интересны и детям, и молодёжи, и тем, кто когда-либо прикоснулся к таймырской земле. Возможно, для кого-то они станут примером, жизненным ориентиром», — говорится в предисловии от Татьяны Друпповой, заместителя главы Таймыра по вопросам образования и культуры — начальника управления образования администрации муниципального района.

Харисов Хабир Кабирович родился в Челябинской области. По специальности он геофизик, работал на геологоразведочных предприятиях Урала, Забайкалья, Западной Сибири. Член Союза писателей России, автор нескольких книг — «Кубанская тетрадь», «Апхас», «В небе высоком», «Твои люди, Таймыр», «Красный чум Таймыра», «Чтобы помнили», «Белые птицы над Енисеем». Кроме прозы Хабир Харисов пишет и стихи.

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