МАУ ИЦ «Норильские новости»

В свет вышла книга таймырской детской писательницы Веры Рудинской «Тундра – твой дом»

В свет вышла книга таймырской детской писательницы Веры Рудинской «Тундра – твой дом»

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В свет вышла книга таймырской детской писательницы Веры Рудинской «Тундра – твой дом»

В свет вышла книга таймырской детской писательницы Веры Рудинской «Тундра – твой дом»

Книга издана на двух языках – долганском и русском. Издание посвящено 395-летию Хатанги и предназначено для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Автор книги по национальности долганка. В сборник включены рассказы о долганской девочке, оленёнке, лемминге, а также легенды о жителях тундры и обычаях долган. Переводом рассказов на долганский язык занимались Антонина Суздалова и Анна Тимченко.

Весь тираж издания для внеклассного чтения уже отправлен в детские сады и школы труднодоступных посёлков Таймыра.

Фото из открытых источников
26 октября в 17:24 680
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