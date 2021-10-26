В свет вышла книга таймырской детской писательницы Веры Рудинской «Тундра – твой дом»

Книга издана на двух языках – долганском и русском. Издание посвящено 395-летию Хатанги и предназначено для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Автор книги по национальности долганка. В сборник включены рассказы о долганской девочке, оленёнке, лемминге, а также легенды о жителях тундры и обычаях долган. Переводом рассказов на долганский язык занимались Антонина Суздалова и Анна Тимченко.

Весь тираж издания для внеклассного чтения уже отправлен в детские сады и школы труднодоступных посёлков Таймыра.