В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают быть внимательнее на дорогах

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время 40-градусные морозы покидать Норильск не собираются. Потому сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах. В условиях плохой видимости необходимо соблюдать скоростной режим, а лучше снижать скорость до минимума, чтобы была возможность вовремя затормозить. Кроме того, важно держать дистанцию и учитывать боковой интервал между машинами.

Пешеходы, в свою очередь, тоже должны быть очень осторожны. Перед тем как переходить дорогу, лучше несколько раз удостовериться, что поблизости нет транспорта. В случае приближающейся машины разумно её пропустить или дождаться полной остановки, а не бежать под колёса. Пешеходам следует выбирать одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными на дорогах.

Сегодня из-за погодных условий на автодороге Норильск-Талнах произошло два ДТП. Первое — в самом начале дороги, на 2-3 км, второе — на въезде в район Оганер.

Начальник Госавтоинспекции Норильска Александр Янович настоятельно рекомендует водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.