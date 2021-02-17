В связи с пандемией в прошлом году у Почты России появилась новая услуга

В условиях непростого времени услуга стала весьма популярна. За прошлый год ею воспользовались 15,5 тысяч жителей нашего региона. Согласно статистике 80% из них записались на посещение с помощью мобильного приложения и ещё 20% через официальный сайт Почты России.

Также, если у вас поменялись планы, можно отменить или перенести запись, но не менее чем за час до предполагаемого визита.

Предварительно записаться сейчас можно в 124 отделения почтовой связи региона.