МАУ ИЦ «Норильские новости»

В связи с ремонтом участковых пунктов полиции № 8 и № 10 приём граждан будет осуществляться на других участках

В связи с ремонтом участковых пунктов полиции № 8 и № 10 приём граждан будет осуществляться на других участках

Главная / Новости / Общество

В связи с ремонтом участковых пунктов полиции № 8 и № 10 приём граждан будет осуществляться на других участках

Приём временно проводится на участковом пункте полиции № 9 по адресу: ул. Севастопольская, 7а.

В связи с ремонтом участковых пунктов полиции № 8 и № 10 приём граждан будет осуществляться на других участках

Граждане с участка № 8 могут обращаться к участковому уполномоченному полиции Макутину Артуру Александровичу по телефонам: 8 (3919)46-41-45 (рабочий) или 8-999-314-13-60 (сотовый). С участка № 10 - к старшему участковому уполномоченному полиции Жданову Александру Николаевичу по телефонам: 8 (3919)46-41-45 (рабочий) и 8-999-314-14-04 (сотовый).

Фото из открытых источников
23 марта в 16:08 120
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также