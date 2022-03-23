В связи с ремонтом участковых пунктов полиции № 8 и № 10 приём граждан будет осуществляться на других участках

Граждане с участка № 8 могут обращаться к участковому уполномоченному полиции Макутину Артуру Александровичу по телефонам: 8 (3919)46-41-45 (рабочий) или 8-999-314-13-60 (сотовый). С участка № 10 - к старшему участковому уполномоченному полиции Жданову Александру Николаевичу по телефонам: 8 (3919)46-41-45 (рабочий) и 8-999-314-14-04 (сотовый).