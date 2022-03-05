В связи с угрозой внезапного обрушения дома на ул. Павлова, 8, владельцев гаражей просят освободить помещения

Управление имущества администрации города информирует, что 16 марта текущего года в доме будет отключено электроснабжение и ограничен доступ к помещениям.

В скором времени начнутся подготовительные работы к сносу дома № 8 на ул. Павлова.

По возникающим вопросам можно обратиться в управление имущества администрации города Норильска по телефону 8 (3919) 43-71-80 (доб. 1403, 1442, 1462).