МАУ ИЦ «Норильские новости»

В связи с угрозой внезапного обрушения дома на ул. Павлова, 8, владельцев гаражей просят освободить помещения

В связи с угрозой внезапного обрушения дома на ул. Павлова, 8, владельцев гаражей просят освободить помещения

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В связи с угрозой внезапного обрушения дома на ул. Павлова, 8, владельцев гаражей просят освободить помещения

В связи с угрозой внезапного обрушения дома на ул. Павлова, 8, владельцев гаражей просят освободить помещения

Управление имущества администрации города информирует, что 16 марта текущего года в доме будет отключено электроснабжение и ограничен доступ к помещениям.

В скором времени начнутся подготовительные работы к сносу дома № 8 на ул. Павлова.

По возникающим вопросам можно обратиться в управление имущества администрации города Норильска по телефону 8 (3919) 43-71-80 (доб. 1403, 1442, 1462).

Фото Ирина Яринская
5 марта в 15:31 4300
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