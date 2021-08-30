В Таиланде отменили карантин для привитых россиян

На минувшей неделе в генеральном консульстве РФ в Пхукете сообщили, что королевство Таиланд разрешило вакцинированным россиянам въезд на остров Пхукет без соблюдения двухнедельного карантина. Путешественники смогут въезжать на остров по программам Phuket sandbox и Samui plus.

Главное условие программы на Пхукете - срок путешествия должен составлять не менее 14 дней. Туристам предлагается бронировать жильё в категории SHA+. Сделать это можно на популярных интернет-платформах Booking и Agoda. Также путешественники должны прибывать на остров только прямыми рейсами, иметь страховку от коронавируса с покрытием 100 тысяч долларов и заранее оплатить три ПЦР-теста (цена одного - около трёх тысяч бат).

Кроме того, перед вылетом туристам необходимо получить разрешение на въезд. Сделать это можно онлайн, оформление занимает от пяти до 15 дней.