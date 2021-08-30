МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Таиланде отменили карантин для привитых россиян

В Таиланде отменили карантин для привитых россиян

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В Таиланде отменили карантин для привитых россиян

В «стране улыбок» зарегистрировали вакцину «Спутник V».

В Таиланде отменили карантин для привитых россиянВ Таиланде отменили карантин для привитых россиян

На минувшей неделе в генеральном консульстве РФ в Пхукете сообщили, что королевство Таиланд разрешило вакцинированным россиянам въезд на остров Пхукет без соблюдения двухнедельного карантина. Путешественники смогут въезжать на остров по программам Phuket sandbox и Samui plus.

Главное условие программы на Пхукете - срок путешествия должен составлять не менее 14 дней. Туристам предлагается бронировать жильё в категории SHA+. Сделать это можно на популярных интернет-платформах Booking и Agoda. Также путешественники должны прибывать на остров только прямыми рейсами, иметь страховку от коронавируса с покрытием 100 тысяч долларов и заранее оплатить три ПЦР-теста (цена одного - около трёх тысяч бат).

Кроме того, перед вылетом туристам необходимо получить разрешение на въезд. Сделать это можно онлайн, оформление занимает от пяти до 15 дней.

Фото из открытых источников
30 августа в 11:14 460
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