В Талнахе готовятся отметить День семьи, любви и верности

8 июля посетителей КДЦ им. Вл. Высоцкого будет встречать фотозона «Ромашковая семья», на фоне которой все желающие смогут сделать фотографии на память. В 10.40 начнётся семейный сеанс известного фильма «Старик Хоттабыч», снятого 65 лет назад. Перед кинопоказом зрителей ждёт семейная игровая программа «Мой дом — моя семья». Здесь организуют и интерактивную площадку «Ягодная поляна», посвящённую предстоящему фестивалю «Северная ягода». В культурно–досуговом центре также представят фотовернисаж «Яркие краски Большого Норильска» и персональную выставку картин «Старая акварель» Валерия Москаленко. Для любителей рукоделия 8 июля в 13.00 запланирован мастер–класс «Сладкий букетик», а в 15.00 — «Солнышко», на которых участники своими руками будут создавать подарки для своей семьи и друзей. Мероприятие (0+) пройдёт с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции.