В Талнахе идут работы по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами

Термостабилизация грунтов под домами проводится в рамках Комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. На эти цели предусмотрено 316 млн рублей. Подрядная организация уже подготавливает котлованы для последующего монтажа оборудования, которое должно поступить в ближайшее время.

«Подобные мероприятия для Норильска очень важны, поэтому мы будем и дальше действовать в этом направлении. Подрядчик уже имеет опыт работы у нас - в 2019 году он реализовал проект по термостабилизации грунтов на ул. Бауманской, 26, 28, который уже дал результат – многоквартирные дома сохранили устойчивость» - рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Карасев.

Также глава Норильска проверил, как идёт ремонт фасадов на ул. Горняков, 3, 5 и Таймырской, 30. В муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на ремонт заложено более 42 миллионов рублей.

«Я пообщался с подрядчиком. Все материалы уже на территории, работы идут с опережением графика. Ещё раз обозначил, что необходимо сделать всё вовремя и качественно. Буду держать процесс на контроле», - отметил Дмитрий Карасев.