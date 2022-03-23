В Талнахе открылась общественная приёмная «Единой России»

«С такой просьбой талнахцы обращались к нам уже давно, поскольку не все имеют возможность приехать в Центральный район. Кроме того, приём, как правило, проводится с 17.00 до 18.00, то есть многие физически не могут попасть на него с учётом рабочего времени. Благодаря содействию администрации города и главы Норильска Дмитрия Карасева мы смогли организовать приёмную партии непосредственно в рудной столице», - пояснил спикер городского Совета Норильска, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Пестряков.

Как и прежде, приём граждан будет осуществляться по предварительной записи, телефон - 42-48-69. Общественная приёмная партии «Единая Россия» работает в здании Талнахского территориального управления по адресу: ул. Диксона, 10.