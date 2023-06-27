В Талнахе отметили День молодёжи

Местом для праздничных гуляний традиционно становится площадь Горняков. Да и в обычные выходные здесь всегда многолюдно - мамы с колясками, малыши на самокатах, подростки на велосипедах и скейтбордах. В это воскресенье внимание публики привлекли мощные ритмы гитар и барабанов. Так стартовала концертная программа «Твоё время», посвящённая Дню молодежи.

Талантливая норильская молодежь получила возможность выступить на большой сцене перед жителями Талнаха. Накануне заявленный концерт на стадионе «Заполярник» не состоялся из-за проливного дождя. Зато 25 июля как по заказу светило яркое солнце.

После генерального прогона появилась возможность пообщаться с солисткой молодой норильской группы «Холодно не будет(?)» по имени Алина. Девушка рассказала, что коллектив собрали несколько месяцев назад. Пока в репертуаре есть только кавер-версии известных хитов, но идёт работа над авторским материалом. Всем участникам группы от 14 до 17 лет, репетиции проходят в Молодёжном центре. Команда этого учреждения организует праздник, поэтому пригласили творческие коллективы выступить на Дне молодежи. Алина отметила, что это одно из первых выступлений перед публикой, но волнения нет, потому что поддерживают близкие и друзья. В дальнейшем девушка планирует связать свою жизнь с музыкой.

Группа «Холодно не будет (?)» вышла на сцену после получасового выступления коллектива TLS, которые разогрели публику. Алина подхватила это настроение и зажигательно исполнила хиты популярной группы «Нервы», зрители подпевали и танцевали. Никто не остался равнодушным! Отплясывали даже самые маленькие любители рок-музыки.

Малыши могли развлекаться не только на концерте. Участники проекта «Больничные клоуны» организовали интерактивную медицинскую площадку для детей. Каждый мог попробовать себя в роли врача, пройти квест и получить диплом.

Организаторы приготовили для гостей ещё один сюрприз. На площадь Горняков внезапно прибыла колонна байкеров из клуба «Ночные волки». Все были в восторге. Оно и понятно - нечасто выпадает возможность рассмотреть мощную технику и сфотографироваться за рулем мотоцикла.

Вот так ярко, солнечно, активно и громко прошел День молодёжи в Талнахе. Слышно было во всех районах!