В Талнахе пройдёт игровой субботник «Чистые игры»

Экомероприятие стартует 23 сентября в 13.00. Сбор участников в Центральном парке района. Пришедших на субботник разобьют на команды по 2-4 человека. Однако организаторы отмечают, что прийти можно уже своей командой.

Для регистрации и участия необходимо скачать на телефон мобильное приложение:

– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cle;

– iOS: https://apps.apple.com/ru/app/clean-games/id1373883523.

У участников субботника будет возможность не только сделать наш город чище, но и выиграть призы от Культурно-досугового центра им. Высоцкого. Победители определяются по количеству набранных баллов за собранный и сданный с учётом требований раздельного сбора мусор, интересные находки, дополнительные активности и баллы, набранные в мобильном приложении за чекины и фотоохоту.

Кроме того, в программе мероприятия мастер-классы, аквагрим для маленьких гостей, выставки, интерактивные площадки и другие активности от партнёров мероприятия.

Участие бесплатное. Весь инвентарь организаторы выдают на месте.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

– +7 (913) 525-6740, Евгения;

– +7 (913) 496-3740, Мария.