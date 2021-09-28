В Талнахе в ДТП пострадал ребёнок

Как сообщают госавтоинспекторы, в прошлый четверг около жилого дома по адресу: ул. Горняков, 15, водитель автомобиля Volkswagen при выезде со двора сбил восьмилетнего мальчика. В результате столкновения юный пешеход получил травмы и был госпитализирован.

В отношении водителя возбуждено дело об административном нарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными при движении в жилой зоне (дворовой территории), особенно при проезде вблизи жилых домов и детских площадок.