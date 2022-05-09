В Талнахе в память о героях Великой Отечественной войны прошёл «Бессмертный полк»

Посмотри на лица прадедушек, сын. Эти герои могли сутками жить на улице, зимой, без такой тёплой одежды, как у тебя. И ты сегодня не испугаешься ветра, снега и насморка. Мы идём не просто на праздник, мы идём показать свои благодарность и уважение бесстрашным и несгибаемым победителям.

Многие жители района начали праздник с возложения цветов. И хотя мемориал «Вечно живым» сейчас ремонтируется, красные гвоздики горожан украсили новый топиарий «Победа». По команде река «Бессмертного полка» хлынула от Культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого к площади Горняков, перекатываясь дружными волнами, под крики «Ура!» и строки знаменитой песни «День победы».

Погодные капризы лишь подзадоривали благодарных потомков. Особенно остро в колонне ощущается уютность Талнаха, где каждый — родственник, сосед или коллега.

На площади жители района могли согреться традиционной солдатской кашей и чаем перед началом праздничного концерта. Тожественный гимн России сменился пронзительной минутой молчания, а после тишину разогнали задорные ритмы в исполнении образцового художественного коллектива BrassBanda. Творческие коллективы Норильска, предусмотрительно утеплившись, украсили своими выступлениями День Победы.