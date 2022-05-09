В Талнахе в память о героях Великой Отечественной войны прошёл «Бессмертный полк»
В Талнахе в память о героях Великой Отечественной войны прошёл «Бессмертный полк»
Шествие растянулось от площади Победы до Талнахского территориального управления.
Посмотри на лица прадедушек, сын. Эти герои могли сутками жить на улице, зимой, без такой тёплой одежды, как у тебя. И ты сегодня не испугаешься ветра, снега и насморка. Мы идём не просто на праздник, мы идём показать свои благодарность и уважение бесстрашным и несгибаемым победителям.
Многие жители района начали праздник с возложения цветов. И хотя мемориал «Вечно живым» сейчас ремонтируется, красные гвоздики горожан украсили новый топиарий «Победа». По команде река «Бессмертного полка» хлынула от Культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого к площади Горняков, перекатываясь дружными волнами, под крики «Ура!» и строки знаменитой песни «День победы».
Погодные капризы лишь подзадоривали благодарных потомков. Особенно остро в колонне ощущается уютность Талнаха, где каждый — родственник, сосед или коллега.
На площади жители района могли согреться традиционной солдатской кашей и чаем перед началом праздничного концерта. Тожественный гимн России сменился пронзительной минутой молчания, а после тишину разогнали задорные ритмы в исполнении образцового художественного коллектива BrassBanda. Творческие коллективы Норильска, предусмотрительно утеплившись, украсили своими выступлениями День Победы.