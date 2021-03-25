В Талнахе закрыли подпольное казино

Владелицей подпольного казино оказалась 33-летняя норильчанка. Во время обыска из помещения были изъяты более трёх десятков мониторов и системных блоков, видеоаппаратура, мобильные телефоны, графики работы и денежные средства - около 50 тысяч рублей.

Также оперативники пресекли незаконную игорную деятельность в Центральном районе. Владельцами подпольного предприятия оказались двое мужчин 24 и 30 лет и 34-летняя женщина.

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также против них возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».