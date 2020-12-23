В течение 2020 года в Норильске зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 15 детей

Дорожные происшествия с участием детей, как правило, происходят в послеобеденное и вечернее время, когда школьники остаются без присмотра взрослых. Наиболее опасным считается час пик, с 17 до 19 часов.

- Сотрудники ГИБДД и учителя в школах ведут постоянную профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Но дети учатся на примере родителей. И если папа и мама переходят дорогу в неположенном месте или на красный свет, то так же будет делать и их ребёнок, - подчёркивает Андрей Пирогов, врио начальника ГИБДД отдела МВД по городу Норильску. - Вместе с тем не стоит исключать и вину автомобилистов, которые не предоставляют преимущество пешеходам, нарушают скоростной режим, а также правила перевозки детей в транспортных средствах. Зачастую и сами родители пренебрегают этими правилами, в то время как именно они несут ответственность за безопасность своих детей.

В числе наиболее резонансных случаев ДТП в Кайеркане. 28 октября в районе Шахтёрской, 14, «Мерседес» сбил девятилетнего школьника. Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте, при том что в зоне видимости, примерно в 60 метрах, находится пешеходный переход. Мальчик оказался на больничной койке.

Другое происшествие, в котором пострадал ребёнок, произошло по вине родителя, управлявшего автомобилем. Авария случилась 25 октября на 19-м км автодороги Норильск – Кайеркан. Водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 21093». Пострадали оба водителя, а также травмы различной степени тяжести получил шестилетний пассажир иномарки. Ребёнок не был пристегнут, и в автомобиле отсутствовало детское удерживающее устройство.

В начале октября на пешеходном переходе в районе Комсомольской, 42, «Хёндай» наехал на 10-летнего ребёнка. Школьник восстанавливался от полученных травм в больнице.

- В преддверии новогодних праздников и каникул хочу обратиться к родителям с просьбой: напомните детям о безопасном поведении на улицах, в снежных городках, при катании с горок, повторите с ними правила дорожного движения и старайтесь не нарушать их самим. Только от вашего поведения зависит, будет ли наступающий год лёгким и радостным.