С Днём Учителя от Александра Пестрякова

Уважаемые педагоги, работники сферы образования и ветераны отрасли, искренне поздравляю вас с Днём учителя!

Уверен, сегодняшний день пройдёт для вас под знаком тёплых улыбок ваших учеников, цветов, подарков и слов благодарности за ваш нелёгкий труд. Вы вложили знания в головы не одного поколения норильчан, стали старшими товарищами для десятков тысяч наших школьников и студентов, своим примером прививая тягу к учёбе, изобретая всё новые образовательные хитрости, чтобы обучение в школах и институтах превратилось в увлекательный процесс.

Сейчас вам как никогда приходится идти в ногу с техническим прогрессом, потому что пандемические ограничения заставили всех нас иначе взглянуть на получение образования. Несмотря на то что Норильск достаточно легко перешёл на дистанционку, мы, родители, глубоко убеждены, что такой вид образовательного процесса не может заменить традиционных уроков и лекций. Ведь только «глаза в глаза», а не через монитор можно добиться настоящих успехов в учёбе.

Дорогие учителя, я от всей души желаю, чтобы ограничения в вашей работе, связанные с пандемией коронавируса, поскорее закончились и вы смогли вернуться к образовательному процессу в полном объёме. И пусть никакие ограничения не испортят вам сегодняшний праздник. Спасибо вам за вашу преданность выбранному делу, неравнодушие и тепло, которое вы дарите нашим детям.

Крепкого вам здоровья, успехов в нелёгком труде, благодарных учеников и взаимопонимания с их родителями, благополучия и добра вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель Норильского городского Совета депутатов